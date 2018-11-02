У Маріуполі заарештували 3000 тонн продукції захопленого бойовиками «ЛНР» меткомбінату

Причетним до перевезення продукції буде інкриміновано фінансування тероризму

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 07:567460

До теми

У Маріуполі заарештували 3000 тонн продукції захопленого бойовиками «ЛНР» меткомбінату
фото Юрій Луценко
Продукцію Алчевського меткомбінату заарештували при перевезенні її з Росії до Бельгії

В порту Маріуполя арештовано понад 3000 тонн продукції Алчевського меткомбінату, який знаходиться на непідконтрольній українському уряду території Луганської області. Про це генпрокурор України Юрій Луценко написав у Facebook ввечері в четвер, 1 листопада.

«В порту Маріуполя арештовано понад 3000 тон продукції захопленого окупантами Алчевського меткомбінату, яка перевозилася судном під прапором Ліберії з російського порту в Бельгію», - повідомив він.

«Причетні особи притягуватимуться до відповідальності за статтею КК за фінансування тероризму», - додав генпрокурор.

Зазначимо, що в листопаді минулого року Корпорація «Індустріальний союз Донбасу» заявила про втрату контролю над ПАТ «Алчевський металургійний комбінат», ПАТ «Алчевський коксохімічний завод» і ПАТ «Екоенергія». Тоді повідомлялося, що Алчевський меткомбінат зі схвалення «ордловців» переходить під управління компанії «Зовнішторгсервіс» бізнесмена Сергія Курченка, котрий переховується в РФ.

Натомість головне управління нацполіції в Одеській області внесло клопотання до генерального секретаріату Інтерполу про оголошення Курченка у міжнародний розшук.

Як інформував ZAXID.NET, 1 листопада прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову про введення санкційних економічних заходів щодо України. Під санкції потрапили 322 українських громадян і 68 компаній.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

РФ запровадила персональні санкції проти 322 українців. Повний список ZAXID.NET
Росіяни переплутали у санкційному списку лідера С14 з українським митцем ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук