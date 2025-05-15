Валерія Маркес була популярною блогеркою у Мексиці

У мексиканському місті Сапопан під час прямої трансліції у TikTok застрелили відому б’юті-блогерку, 23-річну Валерію Маркес. Про це у середу, 14 травня, повідомила компанія суспільного телерадіомовлення ВВС.

Валерія Маркес вела прямий ефір у TikTok зі свого салону краси. У цей момент до приміщення зайшов невідомий чоловік і вистрелив у дівчину з пістолета. Ефір продовжувався поки хтось не взяв її телефон, щоб зупинити запис. За даними місцевих ЗМІ, блогерку вбив чоловік, який вдавав, що приніс для неї подарунок.

Правоохоронці, які прибули на місце, тільки підтвердили смерть Валерії Маркес. Зазначається, що вона була популярна у соцмережах та мала 200 тис. підписників у TikTok та Instagram.

Мотив злочину поки не встановили, але відомо, що справу розслідують як феміцид – вбивство жінок, зумовлене їх статтю. За словами мера Сапопана Хуана Хосе Франхі, Валерія Маркес не зверталась за допомогою до влади через погрози на її адресу.

ВВС зауважує, що гендерно зумовлене насильство є дуже поширеним явищем у Мексиці. За даними ООН, там щодня 10 жінок або дівчат вбивають партнери чи члени сім'ї.

Нагадаємо, 13 травня стало відомо, що у мексиканському штаті Веракрус невідомі застрелили кандидатку на посаду мера міста Текістепек Єсенію Лару Гутьєррес. Подія трапилась під час під час передвиборчої ходи кандидатки, яку транслювали у Facebook-акаунті Лари Гутьєррес.