У Моршині в міському озері втопився 55-річний місцевий мешканець. Його тіло без ознак життя дістали рятувальники.

Як повідомили в Центральній рятувально-водолазній службі Львівської області, у суботу, 11 червня, близько 7 ранку на рятувальний пост надійшло повідомлення про те, що в міському озері Моршина виявлене тіло невідомого чоловіка.

Рятувальники прибули на місце та в присутності поліції підняли тіло на берег. Утопленим виявився 55-річний місцевий мешканець. Деталі інциденту має з’ясувати поліція.