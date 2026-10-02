Воду для мешканців подаватимуть лише у будні

У місті Кіцмань на Буковині місцевий водоканал обмежує подачу води до багатоквартирних будинків та підприємств. Воду подаватимуть лише у будні, у вихідні – водопостачання буде відсутнє. Причина такого нововведення – недостатня кількість працівників на водоканалі.

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За даними «Суспільне.Чернівці», з підприємства за останні пів року звільнилися близько 20 людей. Про це повідомив директор Кіцманського управління житлово-комунального господарства Ярослав Яремій. За його словами, водоканал не отримав статус критично важливого підприємства, тому не може бронювати своїх працівників.

«Через гостру нестачу оперативного та ремонтного персоналу, підприємство більше не має фізичної можливості забезпечити цілодобове обслуговування насосних станцій та водопровідних мереж», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у Новодністровську на Буковині відновлять законсервовані свердловини. Місто зараз отримує воду лише по дві години тричі на день.