У МВС зазначили, що в автошколах неякісне навчання

У сервісних центрах МВС зростає кількість охочих скласти практичний іспит на отримання посвідчення водія. Львівʼяни скаржаться, що отримати талон на іспит складно, а подекуди треба вночі слідкувати, чи на сайті зʼявляться вільні талони. У середу, 5 листопада у Міністерстві внутрішніх справ пояснили, що є причиною черг.

За даними МВС, через війну кількість охочих отримати водійське посвідчення зросла. До того ж автошколи випускають більше учнів, проте не всі з них є добре підготовлені до складання іспитів, тому майбутні водії складають практичний іспит з другої чи з третьої спроби. МВС зазначає, що деякі з учнів використовують іспит як додаткове навчання і намагаються відточувати навички водіння вже під час спроб складання. Це створює додаткове навантаження на сервісні центри, адже кожна спроба потребує часу екзаменатора та транспорту.

У МВС наголошують, що такі спроби часто шкодять самим кандидатам, адже вони прив’язуються до маршрутів одного сервісного центру і в реальних дорожніх умовах можуть почуватися невпевнено. Крім того, невдалі спроби складання іспитів свідчать про недостатню підготовку в автошколах, де не завжди дотримуються навчальних програм або формально ставляться до практичних занять.

Недотримання навчальних програм, формальний підхід до практичних занять або недостатній контроль за рівнем підготовки слухачів призводять до того, що майбутні водії не готові до реальних умов дорожнього руху.

«Сервісні центри МВС закликають кандидатів у водії відповідально ставитися до навчання, ретельно опановувати теоретичну частину ПДР і «накатувати» достатню кількість практичних годин. Адже головна мета – не просто скласти іспит, а стати безпечним і свідомим учасником дорожнього руху», – йдеться у повідомленні МВС.