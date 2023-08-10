Чоловіка заарештували за підозрою в шпигунстві

У Німеччині правоохоронці затримали проросійського шпигуна, який обіймав посаду в німецькому Бундесвері. Офіцер збройних сил Німеччини добровільно передавав інформацію про роботу Бундесверу, повідомив у середу, 9 серпня, німецький міністр юстиції Марко Бушман.

За його словами, затримання офіцера відбулося 9 серпня. Чоловіка підозрюють в шпигунстві.

«Федеральна прокуратура сьогодні заарештувала німецького офіцера, якого підозрюють у роботі на іноземну спецслужбу. Дякую всім, хто був причетний. Пильність залишається на порядку денному», – повідомив Марко Бушман.

За даними видання Welt, підозрюваний є громадянином Німеччини та працював у відділі закупівель Бундесверу. Слідчі повідомляють, що шпигун кілька разів добровільно звертався до генерального консульства Росії в німецькій Бонні та посольства Росії в Берліні, щоб запропонувати співпрацю. Чоловік пропонував передавати інформацію Бундесверу, яка йому підпорядковується.

Шпигуна затримали та оголосили про підозру за шпигунство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.