Російський склад був воєнним об'єктом

Ввечері у четвер, 12 грудня, у Новосибірську спалахнула масштабна пожежа внаслідок якої згорів важливий для росіян стратегічний об'єкт. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його даними, у Новосибірську згорів російський склад, який був воєнним об'єктом.

«В Новосибірську згорів не просто звичайний склад, а воєнний об‘єкт. Він належав компанії, яка забезпечувала діяльність стратегічно важливих об'єктів та підприємств Росії, зокрема – енергетичної інфраструктури, підприємств, що виготовляють вибухо-захисне обладнання», – йдеться у дописі.

У МНС Росії повідомляють, що площа займання становила 5 тис. м2. Унаслідок пожежі на складі частково обвалився дах. У будівлі, за даними росіян, зберігали пластикові вироби та кабельну арматуру.

Нагадаємо, у ніч на середу, 11 грудня, у Таганрозі Ростовської області внаслідок атаки пошкодження зазнало промислове підприємство. Тієї ж ночі внаслідок удару БПЛА у Брянську спалахнула нафтобаза корпорації «Транснєфть». У Генштабі ЗСУ підтвердили, що під ударом опинився наливний пункт нафтопроводу «Дружба», основною функцією якого є прийом, зберігання, розподіл та відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт.