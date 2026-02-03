Ілон Маск офіційно придбав твіттер у жовтні 2022 року

У вівторок, 3 лютого, у французькому офісі соцмережі «Ікс» (колишня соцмережа «Твіттер») відбулись обшуки. Заходи проводили співробітники відділу боротьби з кіберзлочинністю спільно з Європолом у межах розслідування, яке розпочалось на початку 2025 року. Про це повідомила прокуратура Парижа.

Відомство опублікувало повідомлення про обшуки в приміщеннях соцмережі й заявило, що залишає цю платформу.

Про яке розслідування йдеться, наразі не уточнили.

Відомо, що в січні 2025 року до прокуратури Франції надійшла скарга від члена французького парламенту Еріка Ботореля, який звинуватив соцмережу «Ікс» в «упереджених алгоритмах» та «очевидному втручанні в управління платформою після її придбання Ілоном Маском».

Боторель заявив про «зниження різноманітності думок і вибору» в соцмережі, а також підкреслив, що ікс все важче «забезпечити безпечне і шанобливе середовище для всіх».

Ще одна скарга на ікс надійшла від директора з кібербезпеки однієї з французьких держструктур. Він вказував на «серйозну зміну алгоритму, що використовується на платформі «Ікс», яка сьогодні пропонує величезну кількість політично ворожої, расистської, спрямованої проти ЛГБТ+, гомофобної інформації».

Прокуратура Парижа розглянула скарги на початку лютого 2025 року, після чого розпочала розслідування. Соцмережа «Ікс» всі звинувачення відкидала.

Нагадаємо, американський мільярдер, засновник SpaceX та Tesla Ілон Маск офіційно купив компанію «Твіттер» за 44 млрд доларів у жовтні 2022 року. Новий очільник звільнив старе керівництво компанії та розпочав масштабні реформи всередині. Уже в липні 2023 року Маск офіційно перейменував соціальну мережу «Твіттер» на «Ікс».

Через рік після купівлі соцмережі Ілон Маск оцінив ікс у 19 млрд доларів. Вартість соумережі впала на 55% порівняно з моментом її придбання.