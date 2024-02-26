Українці безперешкодно перетнули українську ділянку кордону

Польські прикордонники затримали біля Медики двох громадян України, які на велосипедах нелегально перетнули кордон. Вони пояснили, що мали намір через Європу дістатися до США.

Інцидент стався у вікенд на ділянці польсько-українського державного кордону, яку охороняють прикордонники поста в Медиці.

«Патрульні, які здійснювали моніторинг місцевості за допомогою спеціального обладнання, помітили двох чоловіків на велосипедах, які перетинали кордон у недозволеному місці. Іноземці, не знаючи, що за кожним їхнім кроком пильно стежать, поспішно продиралися через багнисту місцевість пішки та на велосипедах і попрямували вглиб Польщі», – повідомили у Бещадському відділі прикордонної служби Польщі.

Через кілька хвилин велосипедистів затримав прикордонний патруль, який встановив їхні дані. Затриманими виявилися двоє громадян України віком 25 та 35 років. Під час розмови з ними прикордонники встановили, що чоловіки мали намір виїхати до Німеччини та деякий час працювати, а потім виготовити відповідні документи і в кінцевому підсумку виїхати до США.

Двох українців оштрафували та повернули на українську територію.