Новітній барʼєр планують прокласти у ділянці, яка межує зі Львівщиною та Волинню

На польсько-українському кордоні планують побудувати надсучасний електронний барʼєр. Про це у понеділок, 30 березня, повідомило польське радіо RMF24.

За даними журналістів, електронний барʼєр побудують на ділянці Надбужанського підрозділу прикордонної охорони. Він охоплює прикордонну зону Люблінського воєводства, яка межує зі Львівщиною та Волинню.

В межах проєкту планують встановити:

підземні кабелі для виявлення сейсмічних коливань,

волоконно-оптичні кабелі для передачі даних, а також силові кабелі,

стовпи з камерами денного та тепловізійного бачення.

«Усі дані із системи будуть надсилатися безпосередньо до центру моніторингу в штаб-квартирі відділення, де їх аналізуватимуть співробітники Прикордонної служби. Це рішення дозволить швидко реагувати на будь-які спроби незаконного перетину кордону та інші загрози», – йдеться у матеріалі.

Орієнтовна вартість проєкту – близько 450 млн злотих (понад 120 млн доларів). Зазначається, що профінансувати будівництво бар'єра мала програма ЄС SAFE, проте її реалізацію ветував президент Польщі Кароль Навроцький. Наразі тривають консультації щодо забезпечення грошей, які необхідні для проєкту.

Після оголошення тендеру розпочався процес вибору підрядника. Втім, тендер можуть скасувати, якщо Польща не знайде належного фінансування.

За даними RMF24, рішення про будівництво електронного барʼєра ухвалили на тлі зростання загроз через війну Росії проти України. Чи охоплюватиме проєкт ділянку кордону з Білоруссю, яка також межує з Люблінським воєводством, наразі невідомо.