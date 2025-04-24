Новий корпус рівненського шкірвендиспансеру зведуть на місці аварійних нежитлових приміщень

Амбулаторно-поліклінічне та лабораторне відділення Рівненського обласного шкірвендиспансеру переїдуть у двоповерхову модульну будівлю, яку зведуть на вулиці Свободи. Про це повідомив 24 квітня голова обласної ради Андрій Карауш.

Директор медзакладу Сергій Гордієвич розповів під час засідання постійної комісії з економічних питань та комунальної власності, що амбулаторно-поліклінічне та лабораторне відділення шкірвендиспансеру тривалий час були розміщені на вулиці Пересопницькій, 7. Після завершення строку оренди міськрада подала позов до суду щодо повернення приміщення у комунальну власність, тому і зʼявилася необхідність у зведенні нового корпусу.

«Нову будівлю збудують поруч зі стаціонарним відділенням медзакладу, що на вулиці Свободи, 12. Для цього планують знести кілька аварійних нежитлових приміщень. Географічно – це район між вулицями Пластовою та Хвильового. Ці будівлі вже ніяк не використовуються понад десяток років, там немає ані опалення, ані освітлення. І саме там може з'явитись сучасна двоповерхова модульна споруда, де буде комфортно і персоналу, і пацієнтам», – зауважив голова облради Андрій Карауш.

Остаточне рішення про списання аварійних будівель прийматимуть на сесії. Керівник шкірвендиспансеру поки що відмовився коментувати ZAXID.NET вартість будівництва та строки робіт, доки не буде відоме рішення Господарського суду Рівненської області.

Додамо, що Рівненський обласний шкірно-венерологічний диспансер працює з 1944 року. У медзакладі надають допомогу пацієнтам з хворобами шкіри гострозаразного характеру, хронічними шкірними захворюваннями, а також інфекціями, що передаються статевим шляхом. Медзаклад очолює 50-річний Сергій Гордієвич, який працює там з 1999 року.