Аварія сталася ввечері 11 грудня на вулиці Київській в Рівному

У середу, 11 грудня, на вулиці Київській в Рівному сталася аварія. Водій автомобіля BMW 320 виїхав на тротуар, збив пішохода, а потім злетів у кювет. Як зʼясувалося, чоловік сів за кермо напідпитку. Про це повідомила персслужба поліціїї області.

За даними слідства, 50-річний рівнянин, водій автомобіля BMW 320, не вибрав безпечної швидкості руху, виїхав за межі проїзної частини та на тротуарі збив пішохода, після чого злетів у кювет.

«Внаслідок ДТП травмувався пішохід, 52-річний житель міста Звягель, якого з політравмою госпіталізували до лікарні. Також тяжко травмувався і 9-річний син водія: медики у нього діагностували множинні травми, забій головного мозку, перелом основи черепа. Дитина без свідомості перебуває у реанімації», – повідомляють правоохоронці.



Результат освідування за допомогою «Драгера» показав, що водій BMW скоїв аварію з 2,9 проміле алкоголю в крові. Нині чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.



Поліцейські розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху людьми, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило тяжкі травми для потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років увʼязнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.