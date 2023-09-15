У Рівному водій маршрутки проігнорував на зупинці матір з донькою на інвалідному візку. Зокрема, чоловік не відреагував на прохання жінки опустити пандус і поїхав з місця. Наступного дня після інциденту та розголосу в соцмережах чоловіка звільнили.

Зазначимо, що інцидент стався у четвер, 14 вересня, на зупинці біля обласної лікарні у Рівному. У Facebook Ольга Сєрова-Конарьова розповіла, що спеціально чекала на автобус №7, оскільки знала, що там є пандус.

«Під'їхав автобус, зупинився за півметра від бордюру. Я чекаю, коли вийде водій і опустить пандус. Ніхто не виходить. Тільки я підійшла до передніх дверей, щоб попросити водія опустити пандус, як просто перед обличчям він з єхидною посмішкою зачиняє двері і їде, залишивши мене і дитину на візку на зупинці», – розповіла жінка.

Наступного дня, 15 вересня, у Рівненській міськраді організували зустріч, аби вирішити конфлікт. «Призначили зустріч в управлінні транспорту з водієм та перевізником, а також запросили пані Ольгу, аби з'ясувати ситуацію. Водій, у свою чергу, навіть не прийшов на зустріч, аби пояснити свої дії», – зазначила депутатка Рівнеради Катерина Марчук, яка була присутня на цій зустрічі.

Відтак перевізник вирішив звільнити водія. Крім того, посадовці міськради дали йому доручення провести роботу з водіями, аби вони дотримувались етичної поведінки.