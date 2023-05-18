У компанії збій не прокоментували

У роботі мобільного додатку «Нової Пошти» стався збій, який триває з вечора середи, 17 травня. У системі пошти також триває збій, через який не можна отримати посилки.

У багатьох випадках застосунок «Нової Пошти» видає помилку, пояснюючи це проблемами з підключенням. На своєму сайті пошта повідомила, що через технічний збій неможливо скористатися додатком та поштоматами.

«На жаль, через технічний збій мобільний застосунок "Нової пошти" та сервіс авторизації – тимчасово не працює. Тому наразі неможливо скористатися поштоматом та усіма послугами із застосунку», – повідомили у прес-службі «Нової Пошти».

Водночас пошта повідомила, що робота відділень налагоджена. Крім того, працюють цифрові точки контакту API, бізнес-кабінет та сайт.

Люди, які користуються додатком «Нової Пошти», не можуть оплатити та забрати посилку за допомогою мобільного телефону. Так само проблеми виникають і в роботі відділень. За даними менеджера dev.ua, у відділенні «Нової Пошти», де він намагався забрати посилку, повідомили, що система тимчасово не працює.

За даними телеграм-каналу «Підслухано в ІТ», на корпоративну пошту компанії відбулася фішингова атака. «Був фішинговий лист, зламали корпоративну пошту на gmail, а маючи її, поклали все. В сортувальні центри виводять всі зміни. Оцінок та прогнозів ніхто не дає», – повідомили у телеграм-каналі.

Представництво «Нової Пошти» підтвердило збій в роботі сервісів виданню Telegraph. За даними представника пошти, компанія повідомить про відновлення роботи згодом. «На жаль, у нас стався технічний збій, та не всі сервіси працюють. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб якнайшвидше відновити роботу з надання усіх послуг. Щойно ми це зробимо, то одразу повідомимо у соціальних мережах та на сайті компанії», – заявили у «Новій Пошті».

Коли додаток «Нової Пошти» відновить роботу, наразі невідомо. Проблеми з серверами тривають з 19:00 17 травня.