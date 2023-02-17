Чапаєвський завод спеціалізується на виробництві детонаторів

На Чапаєвському механічному заводі у Самарській області Росії, який спеціалізується на виробництві детонаторів та вибухівки, стався вибух. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще троє постраждали, повідомляють російські ЗМІ у п’ятницю, 17 лютого.

«В одному з цехів Чапаєвського механічного заводу сталася детонація вибухової речовини, пожежі не сталося», – йдеться у повідомленні, яке поширює ТАСС.

За даними екстрених служб, внаслідок вибуху одна людина загинула, троє постраждали.

Як повідомляє російський Telegram-канал «Осторожно, новости», вибух стався на лінії зі спорядження капсулів-детонаторів – пристроїв для ініціації детонації вибухових речовин від вогнепровідного шнура.

Як зазначено на сайті заводу, підприємство спеціалізується на випуску промислових засобів підривання. Серед них, капсулі-детонатори, піротехнічні реле, шнури, що детонують, кумулятивні заряди, герметичні вибухові патрони, патроновані емульсійні вибухові речовини.