У спецприймальнику російського міста Ростов-на-Дону помер 40-річний активіст Анатолій Березіков, який поширював листівки орієнтованого на російських військових українського проекту «Хочу жить», мета якого – віднадити росіян брати участь у війні в Україні, а якщо вони вже погодилися – то здаватися в полон. Про смерть активіста повідомила адвокатка Ірина Гак, яка підозрює, що її підзахисний міг загинути внаслідок тортур, пише «ОВД-Інфо».

Гак розповіла, що напередодні бачила у Березікова сліди від електрошокера. Він говорив, що йому погрожували вбивством. 14 червня вона приїхала до спецприймальника і побачила медичну машину, куди заносили тіло чоловіка.

За словами захисниці, 10 травня у Березікова вдома відбувався так званий огляд. Фактично це був обшук, але жодних документів про це силовики не предʼявили. Того дня, як розповів Березіков адвокатці, йому зламали ребра.

21 травня Березікову не дали вийти зі спецприймальника, а знову відправили під адміністративний арешт за статтею про дрібне хуліганство. Він розповідав адвокатці, що перед судом поліцейські вивезли його за місто, де катували електрошокером та вимагали відмовитися від захисту. 31 травня Березікова втретє помістили до спецприймальника – на 15 діб за статтею про дрібне хуліганство.

Гак розповіла, що на всіх побаченнях її підзахисний розповідав про тиск, насильство та погрози й казав, що силовики погрожували відправити його на війну.

Усі клопотання адвокатки та скарги Березікова суд відхиляв.

У спецприймальнику сказали журналістам, що Березіков скоїв самогубство. Відомо, що проти нього хотіли відкрити справу за державну зраду.