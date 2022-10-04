Ввечері 25 червня російські військові завдали ракетного удару по СТО з автомийкою у Сарнах, внаслідок чого загинули четверо людей

У Сарнах склали адмінпротокол на водія, який через ракетний обстріл почав втікати від правоохоронців. Випадок стався ввечері 25 червня, саме тоді росіяни завдали ракетних ударів по СТО з автомийкою у Сарнах. Чоловік пояснив, що злякався обстрілу, тому вирішив втекти у безпечне місце, а наміру втікати від поліцейських він не мав.

Про незвичний інцидент стало відомо з постанови Сарненського райсуду. Ввечері 25 червня правоохоронці на вулиці Вишневій зупинили автомобіль Hyundai Santa Fe, у водія якого помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Втім, у момент складання протоколу про п'яне водіння пролунали вибухи, тож водій почав втікати.

«Він сів в свій транспортний засіб та почав їхати, ховаючись від вибухів. Після чого його наздогнали працівники поліції та доставили в Сарненський РВП, що в Сарнах по вулиці Технічній, де і склали протокол про адміністративне правопорушення», – йдеться у постанові.

У суді чоловік пояснив, що під час вибухів він злякався і тому вирішив поїхати у безпечне місце. Наміру втікати від правоохоронців він не мав.

Йому інкримінували порушення двох статей КУпАП: ч.1 ст. 130 (п'яне водіння) та ст. 122-2 (невиконання вимог про зупинку). У вересні суд розглядав справу про п'яне водіння. Водія визнали винним, призначили штраф 17 тис. грн та на рік заборонили керувати транспортом.

Що ж до статті про невиконання вимоги про зупинку, то Сарненський райсуд визнав, що доказів вини чоловіка недостатньо. Тож суддя Ігор Довгий постановив закрити провадження «за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення».