У середу, 21 грудня, частині Личаківського району Львова вимкнуть водопостачання через ремонтні роботи на магістральному водогоні.

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», у зв'язку з проведенням демонтажу запірної арматури на магістральному водогоні «Збоїща-Кривчиці» 9:00 до 20:00 не буде води за такими адресами:

Белзька – Всі будинки

Бескидська – Всі будинки

Бодянського– Всі будинки

Бринського – Всі будинки

Бродівська – Всі будинки

Васильченка – Всі будинки

Височана – Всі будинки

Гайдучка – Всі будинки

Галечко – Всі будинки

Гамалії – Всі будинки

Горіхова – Всі будинки

Грядкова – Всі будинки

Чайки Дніпрової – Всі будинки

Золочівська – Всі будинки

Зубрицького – Всі будинки

Ігорева – Всі будинки

Ковальська – Всі будинки

Корейська – Всі будинки

Ковельська – Всі будинки

Корецька – Всі будинки

Крайня – Всі будинки

Кукурудзяна – Всі будинки

Марунька – Всі будинки

Металістів – Всі будинки

Метлинського – Всі будинки

Механічна – Всі будинки

Милятинська – Всі будинки

Миргородська – Всі будинки

Молочна – Всі будинки

А.Навої – Всі будинки

Новознесенська – Всі будинки

Олійна – Всі будинки

Падури – Всі будинки

Перехід – Всі будинки

Петрусенка – Всі будинки

Пинська – Всі будинки

Пластова – Всі будинки

Поворотна – Всі будинки

Подолинського – Всі будинки

Польова – Всі будинки

Помірки – Всі будинки

Потелицька – Всі будинки

Радехівська – Всі будинки

Ратича – Всі будинки

Ребета – Всі будинки

Саковича – Всі будинки

Сушкевича – Всі будинки

Тарасівська – Всі будинки

Таращанська – Всі будинки

Тарнавка – Всі будинки

Теребовлянська – Всі будинки

Туркменська – Всі будинки

Черника – Всі будинки

Шатківського – Всі будинки

Щоголева – Всі будинки

Юнацька – Всі будинки

ЛМКП «Львівводоканал» додає, що після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.