У середу частина Личаківського району Львова буде без води
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
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У середу, 21 грудня, частині Личаківського району Львова вимкнуть водопостачання через ремонтні роботи на магістральному водогоні.
Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», у зв'язку з проведенням демонтажу запірної арматури на магістральному водогоні «Збоїща-Кривчиці» 9:00 до 20:00 не буде води за такими адресами:
- Белзька – Всі будинки
- Бескидська – Всі будинки
- Бодянського– Всі будинки
- Бринського – Всі будинки
- Бродівська – Всі будинки
- Васильченка – Всі будинки
- Височана – Всі будинки
- Гайдучка – Всі будинки
- Галечко – Всі будинки
- Гамалії – Всі будинки
- Горіхова – Всі будинки
- Грядкова – Всі будинки
- Чайки Дніпрової – Всі будинки
- Золочівська – Всі будинки
- Зубрицького – Всі будинки
- Ігорева – Всі будинки
- Ковальська – Всі будинки
- Корейська – Всі будинки
- Ковельська – Всі будинки
- Корецька – Всі будинки
- Крайня – Всі будинки
- Кукурудзяна – Всі будинки
- Марунька – Всі будинки
- Металістів – Всі будинки
- Метлинського – Всі будинки
- Механічна – Всі будинки
- Милятинська – Всі будинки
- Миргородська – Всі будинки
- Молочна – Всі будинки
- А.Навої – Всі будинки
- Новознесенська – Всі будинки
- Олійна – Всі будинки
- Падури – Всі будинки
- Перехід – Всі будинки
- Петрусенка – Всі будинки
- Пинська – Всі будинки
- Пластова – Всі будинки
- Поворотна – Всі будинки
- Подолинського – Всі будинки
- Польова – Всі будинки
- Помірки – Всі будинки
- Потелицька – Всі будинки
- Радехівська – Всі будинки
- Ратича – Всі будинки
- Ребета – Всі будинки
- Саковича – Всі будинки
- Сушкевича – Всі будинки
- Тарасівська – Всі будинки
- Таращанська – Всі будинки
- Тарнавка – Всі будинки
- Теребовлянська – Всі будинки
- Туркменська – Всі будинки
- Черника – Всі будинки
- Шатківського – Всі будинки
- Щоголева – Всі будинки
- Юнацька – Всі будинки
ЛМКП «Львівводоканал» додає, що після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
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