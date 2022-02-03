Підроблені ковід сертифікати виявили у селах Красна і Дубове

Під час перевірки у Тячівському районі поліцейські виявили підроблені сертифікати у 19 вчителів. Педагоги працювали безпосередньо з дітьми. Фальшиві документи поліція вилучила, за використання підробок вчителям загрожує до 2 років обмеження волі. Це вже другий випадок масового виявлення підроблених сертифікатів про вакцинацію у вчителів на Тячівщині: минулого тижня поліцейські знайшли фальшиві ковід-документи у 10 педагогів школи у селі Лопухово та у працівника відділу освіти Усть-Чорнянської громади.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, фальшиві сертифікати про вакцинацію від коронавірусу правоохоронці виявили у двох школах Тячівського району та в одному дитсадку.

За інформацією ZAXID.NET, йдеться про навчальні заклади у селі Красна та селищі Дубове Тячівського району.

«Під час спілкування з учителями двох загальноосвітніх шкіл та вихователями одного дитячого садка, поліцейські перевіряли не лише дотримання ними карантинних вимог, але й наявність у них сертифікатів про вакцинацію. Covid-документи 19 працівників мали явні ознаки підробки. Йдеться про одного чоловіка та вісімнадцять жінок», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі додають, що педагоги з підробленими документами та без обов’язкових щеплень від коронавірусу продовжували працювати з дітьми. Правоохоронці вилучили ковід-сертифікати та відправили на дослідження експерту.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ч. 4 ст. 358 ККУ (використання підроблених документів, печаток, штампів). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі строком на 2 роки. Наразі правоохоронців встановлюють місце придбання та виготовлення фальшивих документів.

Нагадаємо, раніше поліція виявила, що десять вчителів сільської школи Усть-Чорнянської громади працювали із підробленими сертифікатами про вакцинацію від Covid-19. Йдеться про школу у селі Лопухово. Крім того, фальшивий документ про отримання щеплення знайшли і у працівника місцевого відділу освіти. Раніше саме ця громада мала найнижчі показники вакцинації від коронавірусу в Закарпатській області.