Переможець пекінес Вайлд Танг із опікункою

У щорічному конкурсі «Найпотворніший собака у світі», що відбувся 21 червня в США, переміг 8-річний пекінес Вайлд Танг. Цей пес допоміг зібрати гроші на евакуацію з-під російських обстрілів семи українських пекінесів, повідомляє The New York Times.

Вайлд Танг переміг у конкурсі з п’ятої спроби. Тож, серед іншого, журі відзначило його наполегливість.

8-річний пекінес Вайлд Танг офіційно визнаний у США найпотворнішим собакою в світі

У щенячому віці Вайлд заразився собачою чумою – інфекційним захворюванням, що вражає дихальну, шлунково-кишкову та нервову системи тварин. Пекінес вижив, але хвороба позначилась на його зовнішності – у песика не виросли зуби, тож його язик завжди стирчить назовні.

Вайлд Танг займається пропагандою вакцинації домашніх тварин і збирає гроші для порятунку українських пекінесів з-під російських обстрілів. Вже сім собак завдяки допомозі американського пекінеса виїхали з України і прилаштовані у США та Канаді.

Приз глядацьких симпатій та друге місце отримав 14-річний мопс Ром, який цього року уперше брав участь в конкурсі. Пес страждає від синдрому втрачених (FOMO) можливостей – нав'язливого страху пропустити цікаву подію, яка змушує Рома майже не заплющувати очі.

Мопс Ром посів друге місце конкурсу

Пес також займається благодійністю – він збирає гроші на колісні крісла для собак з різними травмами і вадами.

Мопс Ром допомагає іншим собакам купувати колісні крісла

Третє місце посіла Дейзі Мей – 14-річна собака, яку понад десять років тому врятували від життя на вулиці. Вона втратила шерсть, зуби і зір, але продовжує любити людей.

Бронзова призерка конкурсу - Дейзі

Бронзова призерка конкурсу - Дейзі з опікунами

Переможець конкурсу отримає можливість узяти участь у вечірньому розважальному шоу на одному з американських телеканалів. Також він стане обличчям лімітованої серії пива спонсора конкурсу та отримає 5 тис. доларів США.

Найпотворніший собака у світі і волода 5 тис. доларів пекінес Вайлд

Конкурс «Найпотворніший собака у світі» проводиться в США вже майже 50 років. Його мета – відзначити недосконалості домашніх улюбленців, які роблять їх особливими та унікальними.

«Хоча конкурс веселий і розважальний, він свідчить про важливість любові до всіх тварин і говорить про переваги усиновлення. Багато собак, які беруть участь у конкурсі, були врятовані з притулків і знайшли люблячі домівки. Щорічний конкурс – це не висміювання, а демонстрація світу того, що ці собаки справді прекрасні», – ідеться на сайті конкурсу.