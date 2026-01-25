Вбитим виявився 37-річний Алекс Претті

У суботу, 24 січня, у місті Міннеаполіс у штаті Міннесота федеральні агенти застрелили чоловіка під час проведення операції з контролю за імміграцією. Це вже другий летальний інцидент у місті за останній місяць на тлі посилення дій федеральних служб. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на місцевих і федеральних посадовців.

У Міністерстві внутрішньої безпеки США заявили, що співробітник відкрив вогонь, діючи в межах самооборони. За офіційною версією, чоловік був озброєний пістолетом, наблизився до агентів і чинив активний опір під час спроби його роззброїти.

Водночас очевидці події стверджують, що постріли пролунали вже після того, як у загиблого відібрали предмет, який він тримав у руках. Видання The New York Times повідомляє, що чоловік не мав при собі пістолета, а тримав мобільний телефон, коли агенти затримали його та повалили на землю.

He was executed. Both arms pinned and weapon seized long ago before he was downed. pic.twitter.com/oD1vP8hl7K — Zero3s (@Zero3s) January 24, 2026

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей публічно закликав негайно припинити міграційні операції адміністрації президента Дональда Трампа в штаті.

«Скільки ще мешканців, скільки ще американців повинні загинути або зазнати серйозних травм, щоб ці дії були зупинені?» – заявив Фрей під час пресконференції.

Згодом ЗМІ ідентифікували загиблого, ним виявився 37-річний Алекс Претті – медбрат відділення інтенсивної терапії місцевої лікарні для ветеранів. Він долучився до протестного руху після вбивства американки Рене Гуд. Начальник поліції міста Брайан О’Хара повідомив, що Претті був громадянином США, законним власником зброї та не мав судимостей.

Прокуратура округу Хеннепін і Бюро кримінальних розслідувань штату Міннесота подали позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа, намагаючись запобігти можливому знищенню або фальсифікації доказів у справі про вбивство Претті. У заяві стверджується, що федеральні агенти вилучили докази з місця стрілянини, чим перешкодили належному огляду події.

Президент Дональд Трамп публічно підтримав дії співробітників Імміграційної та митної служби, які застрелили мешканця Міннеаполіса. Водночас він різко розкритикував губернатора Міннесоти та мера міста, звинувативши їх у перешкоджанні роботі федеральних агентів.

«Ось зброя стрільця – заряджена, з двома повними запасними магазинами, готова до використання. Де була місцева поліція? Чому їй не дозволили захищати співробітників ICE?» – заявив Трамп, наголосивши, що в штаті було затримано та депортовано понад 12 тис. нелегальних мігрантів, серед яких, за його словами, були й особливо небезпечні злочинці.

Раніше, 7 січня, у Міннеаполісі агент Міграційної служби США застрелив водійку. Трамп тоді заявив, що дії правоохоронця були самообороною, однак мер міста це заперечив. Загибель жінки спричинила масштабні протести.

Нагадаємо, у січні 2025 року Міністерство внутрішньої безпеки США видало розпорядження призупинити низку програм прийому мігрантів, зокрема з України. Ці ініціативи дозволяли мігрантам тимчасово оселитися в США.