У США померла «королева соулу» Арета Франклін

18-разова володарка премії «Греммі» Франклін стала однією з найуспішніших артисток усіх часів

У американському Детройті померла американська співачка Арета Франклін. Вона володіла одним з найбільш характерних і найвпливовіших голосів в історії популярної музики, інформує ABC News.

Протягом більш ніж півстоліття музичної кар'єри 20 її альбомів входили в першу десятку американських хіт-парадів, дюжина синглів продавалася тиражем понад мільйон примірників, а сама співачка була удостоєна 18 нагород «Греммі».

Арета Луїза Франклін народилася в місті Мемфіс, штат Теннессі, 25 березня 1942 року. Її батько був баптистським проповідником, мати – співачкою. Арета з шести років стала вчитися грати на фортепіано і почала співати в хорі церкви, де служив її батько.

У 1960 році у віці 18 років вона підписала контракт з найбільшою в країні компанією звукозапису Columbia, і перший же її сингл Today I Sing The Blues потрапив в топ-10 в категорії R & B. Columbia, однак, наполягала на мейнстрімному поп-звучанні, і в 1966 році Франклін перейшла на більш блюзово-джазово-орієнтований лейбл Atlantic. Перехід на Atlantic Records в 1966 році дав новий поштовх кар'єрі Арети Франклін

Перший же сингл на новому лейблі I Never Loved A Man (The Way I Love You) став проривом, зійшов на вершину хіт-параду R & B і дістався до дев'ятого місця в найширшій і найбільш комерційно важливої ​​категорії «поп».

Найвідомішою піснею в її великому репертуарі став сингл Respect. Написана і вперше виконана соул-співаком Отіс Реддінг пісня в інтерпретації Франклін перетворилася в гімн наростаючого в Америці руху фемінізму.

У ті ж 60-ті роки Франклін, що отримала на той час почесний неофіційний титул «Леді Соул», стала обличчям руху за громадянські права.

У 1968 році лідер руху за громадянські права афроамериканців Мартін Лютер Кінг вручив їй спеціальну нагороду, що присуджується молодим лідерам правозахисного руху. Тоді ж вона стала лише другою афроамериканкою, обличчя якої було удостоєно публікації на обкладинці журналу Time.

18-разова володарка премії Греммі, вона стала однією з найуспішніших артистів усіх часів, і 1987 року її включили до Зали слави рок-н-ролу.

На початку 2017 року Арета Франклін повідмила про кінець своєї кар'єри. Серед названих причин, котрі підштовхнули її на такий крок, легендарна співачка тоді назвала бажання проводити більше часу з родиною та виховувати онуків.