Крісті Ноем повідомила про затримання двох українців у США

У Сполучених Штатах Америки затримали двох українців, яких звинувачують у незаконному голосуванні під час виборів у 2024 році. Ймовірно йдеться про вибори президента. Про це у вівторок, 29 квітня, повідомила міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем у соцмережі Х.

«Заарештували двох громадян України за незаконне голосування на виборах 2024 року. За часів президентства Дональда Трампа, якщо ви приїдете до нашої країни та порушите наші закони, ви зіткнетеся з наслідками», – йдеться у повідомленні Крісті Ноем.

Крісті Ноем зазначила, що затримання відбулось завдяки співпраці з Департаментом ефективності уряду США (DOGE), яким керує Ілон Маск, а також митної та правоохоронної служби США.

Більше подробиць щодо затримання українців Крісті Ноем не повідомила. «Європейська правда» звернулась до Міністерства закордонних справ України за коментарем.

Як зауважує «Європейська правда», у голосуванні на виборах у США можуть вбрати участь громадяни, які досягли 18 років і зареєструвались відповідно до правил штату, де проживають.

Як повідомляв ZAXID.NET, Дональд Трамп переміг на чергових виборах президента США, які відбулись 5 листопада 2024 року. Політик від Республіканської партії випередив демократку Камалу Гарріс та став 45-м президентом США.