У Стебнику двоє підліток побили 15-річну дівчину, яка облаяла їхніх батьків. Дівчину побили посеред парку. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Як повідомили в поліції, 6 листопада близько півночі двоє 14-річних місцевих ліцеїсток в парку Стебника побили 15-річну дівчину. За даними джерел ZAXID.NET, дівчина словесно облаяла матерів ліцеїсток. Що стало причиною конфлікту і як саме вона їх образила не відомо. Школярку з травмами госпіталізували в лікарню.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 125 ККУ. У межах провадження призначили низку експертиз.

У місцевій фейсбук-групі Стебника оголосили збір на лікування дівчини. За інформацією знайомих, школярка лікується у львівській лікарні.