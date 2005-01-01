У Стрию 39-річний чоловік вкрав металеву огорожу з подвір'я своєї бабусі

Огорожу виявили на місцевому пункті прийому металобрухту

Стрийські правоохоронці виявили причетного до крадіжки огорожі з подвір'я 82-річної місцевої мешканки. Виявилося, що металеві ворота вкрав 39-річний онук пенсіонерки. Як повідомила 27 березня прес-служба Нацполіції Львівщини, чоловік сказав, що наважився обікрасти родичку, оскільки потребував грошей.

Про зникнення огорожі з подвір'я правоохоронцям повідомили ще 24 березня.

«Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 39-річний стриянин, онук заявниці, який був раніше судимий за вчинення майнового злочину. Металеву конструкцію чоловік здав в пункт прийому металобрухту, пояснивши, що йому були потрібні кошти. Викрадене майно правоохоронці вилучили та невдовзі його повернуть заявниці», – йдеться у повідомленні Нацполіції

Поліцейські ще продовжують розслідування цього випадку. Якщо вина чоловіка підтвердиться, то йому загрожує ув'язнення терміном до трьох років.