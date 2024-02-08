Низка посадовців досі обіймають держпосади після зняття обвинувачень

Журналісти-розслідувачі «Схем» отримали доступ до архівних документів закритої кримінальної справи СБУ про сепаратиські рухи на сході України у 2004 році. У розслідуванні, опублікованому у середу, 7 лютого, журналісти повідомили про причетність до псевдореферендумів та дестабілізації в Україні причетні чинні високопосадовці судів та міськрад.

«Зокрема, там згадується Віктор Бесчастний, який зараз обіймає посаду у Конституційному Суді. У 2004 році він був депутатом Донецької обласної ради та одним з ініціаторів скликання надзвичайної сесії для голосування за так званий референдум “щодо надання Донецькій області статусу республіки в складі федерації”», – повідомили журналісти «Схем».

Згодом самі депутати скасували псевдореферендум на Донеччині, проте схожі на заплановані у 2004 році події відбулися на Донбасі через 10 років – у 2014 році, стверджують «Схеми».

У матеріалах справи СБУ також фігурував чинний суддя Харківського окружного адміністративного суду Владислав Єгупенко, який тоді був у списках виконкому Харківщини. Саме Єгуменко мав перебрати усю повноту влади після відділення Харківської області. Зокрема, депутати ухвалили рішення про взяття під контроль тогочасної міліції, залізниці та ЗМІ, а також зупинили перерахування грошей до державного бюджету.

«А чинний депутат Київської міської ради Олександр Попов був спікером на з’їзді у Сєвєродонецьку у 2004 році, де закликали створити “Українську південно-східну республіку”. На з’їзді депутати міськради підписали листа до Путіна, в якому просили визнати створювану ними “республіку”», – йдеться у розслідуванні.

На тому з’їзді був присутній делегат з російського посольства Анатолій Корсунь, який очолював російську делегацію. Разом із ним на з’їзді був присутній колишній мер Москви Юрій Лужков. Як зазначають журналісти, тоді Лужков закликав відібрати кримський Севастополь в України.

У справі СБУ також фігурував екс-нардеп від «Партії регіонів» Олександр Зац, який був у Верховній раді до 2012 року. На початку повномасштабної війни Росії проти України Зац виїхав за кордон як волонтер і вже не повернувся, нещодавно повідомили журналісти NGL.media.

Журналісти повідомили, що одразу після завершення з’їзду та відповідного рішення Донецької обласної ради про «референдум», СБУ відкрила кримінальну справу за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Проте у 2006 році цю справу закрили, обвинувачення зняли, а фігуранти справи продовжують працювати на державних посадах.