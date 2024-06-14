Фотографією тернополянин займався понад 30 років

У Тернополі помер відомий фотограф Андрій Шкварко. Чоловіка знайшли мертвим у його фотостудії на «Східному» масиві. Відомо, що фотографією тернополянин займався понад 30 років. Спочатку відкрива фотоательє з друзями, а пізніше заснував свою фотостудію.

Неживим фотографа Андрія Шкварко знайшли 13 червня. На сполох забила матір митця, син довго не відповідав на телефонні дзвінки. Коли приїхали в його фотостудію, то двері також ніхто не відчинив. Проте все-таки, вдалося потрапити всередину, де на підлозі лежав вже не живий фотограф.

На місце викликали поліцію. Тіло тернополянина забрали для проведення судово-медичної експертизи, однак, попередньо, на тілі не виявили ніяких ознак насильницької смерті.

Додамо, що Андрій Шкварко займався студійною зйомкою, фотографував у стилі ню, робив портретні фото та світлини природи. За повідомленнями його друзів, він народився в Тернополі в 1969 році, навчався у тернопільській школі №14.

«Фотографією він зацікавився в 6 класі. Вже тоді фотографував однокласників. Після закінчення школи зроби свою першу фотолабораторію в підвалі будинку. Андрій закінчив професійно-технічне училище за спеціальністю. У 90-х з колегами відкрив у Тернополі фотостудію. Він був відкритим, щирим, веселим. Це допомагало йому в роботі. Він швидко знаходив контакт з людьми. Фотографія була справою його життя», – зазначив його друг Юрій Остап’юк у коментарі «Суспільне.Тернопіль».

Панахида за Андрієм Шкварко відбудеться о 19:00 14 червня в Домі печалі на вул. Микулинецькій. Похорон митця пройде 15 червня.