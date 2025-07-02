Рішення ухвалили за висновками комісії з обстеження пошкоджених об’єктів

Тернополяни, чиє житло постраждало від ракетної атаки та БпЛА 6 червня, можуть отримати часткову компенсацію. Виконавчий комітет Тернопільської міської ради затвердив надання одноразової грошової допомоги. Про це у середу, 2 червня, повідомили у Тернопільській міській раді.

Допомогу надаватимуть з резервного фонду бюджету в розмірі п’ять тис. грн. Рішення ухвалили за висновками комісії з обстеження пошкоджених об’єктів і протоколу засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Фінансову підтримку зможуть отримати мешканці житла за такими адресами:

вул. Микулинецька бічна: 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12б, 19;

вул. Микулинецька: 12а, 31а, 43, 59, 64, 78;

вул. Молодіжна: 5, 8, 12, 18, 20.

Щоб отримати допомогу, постраждалі мешканці повинні до 1 серпня 2025 року звернутися із заявою на ім’я міського голови до відділу звернень та контролю документообігу (м. Тернопіль, вул. Листопадова, 6). До заяви потрібно додати:

копію акту комісійного обстеження пошкодженого об’єкта;

копію документа, що посвідчує право власності;

копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;

номер банківського рахунку.

Нагадаємо, мешканці, чиє майно постраждало внаслідок атаки, можуть також подати заявку на державну компенсацію через застосунок «Дія». Там потрібно обрати пункт «Сервіси», далі натистнути на «є-Відновлення», а опісля – на «Повідомити про пошкоджене майно».

Додамо, раніше Тернопільська міська рада виділила з міського бюджету 1,1 млн грн для власників постраждалих помешкань від ракетної атаки 25 травня.