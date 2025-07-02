У Тернополі власники пошкодженого внаслідок ворожої атаки житла отримають часткову компенсацію
Йдеться про тернополян, чиє житло постраждало 6 червня
Тернополяни, чиє житло постраждало від ракетної атаки та БпЛА 6 червня, можуть отримати часткову компенсацію. Виконавчий комітет Тернопільської міської ради затвердив надання одноразової грошової допомоги. Про це у середу, 2 червня, повідомили у Тернопільській міській раді.
Допомогу надаватимуть з резервного фонду бюджету в розмірі п’ять тис. грн. Рішення ухвалили за висновками комісії з обстеження пошкоджених об’єктів і протоколу засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Фінансову підтримку зможуть отримати мешканці житла за такими адресами:
- вул. Микулинецька бічна: 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12б, 19;
- вул. Микулинецька: 12а, 31а, 43, 59, 64, 78;
- вул. Молодіжна: 5, 8, 12, 18, 20.
Щоб отримати допомогу, постраждалі мешканці повинні до 1 серпня 2025 року звернутися із заявою на ім’я міського голови до відділу звернень та контролю документообігу (м. Тернопіль, вул. Листопадова, 6). До заяви потрібно додати:
- копію акту комісійного обстеження пошкодженого об’єкта;
- копію документа, що посвідчує право власності;
- копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- номер банківського рахунку.
Нагадаємо, мешканці, чиє майно постраждало внаслідок атаки, можуть також подати заявку на державну компенсацію через застосунок «Дія». Там потрібно обрати пункт «Сервіси», далі натистнути на «є-Відновлення», а опісля – на «Повідомити про пошкоджене майно».
Додамо, раніше Тернопільська міська рада виділила з міського бюджету 1,1 млн грн для власників постраждалих помешкань від ракетної атаки 25 травня.