В Ужгороді запровадили платне паркування у центральній частині міста. Наразі йдеться про три локації – вулиці Олександра Фединця, Льва Толстого та площу Жупанатську. Місця для платного паркування позначені відповідною дорожньою розміткою та дорожніми знаками. До 15 лютого платне паркування діятиме у тестовому режимі. Сплатити за парковку можна у терміналах самообслуговування і готівкою, і через QR-код.

Як у вівторок, 7 лютого, повідомила прес-служба Ужгородської міської ради, вартість години паркування у центрі міста – 25 гривень. Йдеться про вулиці Фединця, Толстого та площу Жупанатську. Сплатити за парковку можна у терміналах синього кольору, які встановлені на цих локаціях, або готівкою, або засканувавши QR-код у терміналі самообслуговування.

«Протягом цього тижня також будуть встановлені PayPass-термінали та роздруковані таблички із QR-кодом, щоб можна було сплатити через спеціально створений додаток. Плата за паркування стягується у період із 8:00 до 19:00, тарифікація погодинна, перші 10 хвилин – безкоштовно», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі міськради уточили, що оператором платного паркування є комунальне підприємство «Ужгородпарксервіс». Із 15 лютого за паркування на цих локаціях без плати стягуватиметься штраф.