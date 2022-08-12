Наразі демонтований радянський пам'ятник передадуть на зберігання комунальникам

У Чернівцях демонтували пам’ятник червоноармійцю, який стояв на Соборній площі. Відповідне рішення прийняли депутати на сесії міськради, раніше за демонтаж пам’ятника висловилися мешканці Чернівців під час опитування. Пам’ятник не будуть знищувати, його перенесуть в парк тоталітаризму.

Про демонтаж пам’ятника з площі Соборної повідомила прес-служба Чернівецької міськради у п’ятницю, 12 серпня. За інформацією мерії, демонтували пам’ятник солдату із постаменту за годину.

«Демонтажу передували публічні консультації. Абсолютна більшість містян просила забрати пам‘ятник. Також частина опитаних мешканців Чернівців запропонувала створити «парк тоталітаризму» та перемістити пам‘ятник солдата туди», – йдеться у повідомленні міськради.

У прес-службі мерії Чернівців уточнюють, що ініціативу щодо облаштування у мсті парку тоталітаризму вже опрацьовує департамент урбаністики та архітектури спільно з Мінкультури. Також у міськраді зазначають, що надалі спільно з громадськістю вирішуватимуть, що буде на місці демонтованого пам’ятника, але вже після перемоги.

Зазначимо, пам'ятник-обеліск червоноармійцю відкрили у Чернівцях у 1946 році на місці недобудованого румунського пам'ятника невідомому солдату. Пізніше, у 1973 році, на обеліску розмістили стели із назвами військових частин, які звільняли Чернівецьку область від нацистів.