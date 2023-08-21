Ясен був заввишки близько 30 метрів і важив 10 тонн

У центрі Хмельницького зрізали 160-річний ясен, який донедавна мав статус ботанічної пам'ятки природи. Зрізати дерево довелось через те, що внаслідок хвороби воно стало аварійним.

Як повідомила прес-служба Хмельницької міськради, до оцінки стану дерева залучили спеціалістів з Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Вінницялісозахист», екологів та арбористів. Вони встановили, що причиною відмирання ясена стала прогресуюча хвороба кореневої системи, а саме коренева гниль.

У червні Хмельницька облрада зняла з ясена статус ботанічної пам'ятки природи місцевого значення. «Фахівці протягом тривалого часу також проводили обстеження, щодо зміни кута нахилу дерева. Так, 15 серпня цього року було визначено, що нахил дерева становить 45 градусів, а це є небезпечним. Ще одним доказом відмирання ясеня стала значна суховершинність», – пояснюють у міськраді.

Невиліковна прогресуюча хвороба вразила кореневу систему дерева

Відтак у понеділок, 21 серпня, спеціалісти зрізали дерево. Як розповіла директорка КП по зеленому будівництву і благоустрою Олена Мельникова у коментарі «Суспільному», ясен був заввишки до 30 метрів, діаметром до 130 сантиметрів та вагою до 10 тонн. Для його зрізання працівники комунального підприємства залучили п'ять одиниць техніки та десятьох працівників.

Загалом, за словами директорки підприємства, у місті десять відсотків дерев визнані аварійними та підлягають зрізанню.