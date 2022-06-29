Вилучена у чоловіків гладкоствольна рушниця

Пізно ввечері у вівторок, 28 червня, поліцейські з управління охорони затримали чотирьох чоловіків, які в центрі Львова оглядати вогнепальну зброю. Під час перевірки у чоловіків виявили ще й набої та мисливський ніж, а от відповідних дозволів на зброю у них не було, повідомила прес-служба поліції охорони наступного дня після інциденту.

Четверо чоловіків розглядали витягли гладкоствольну рушницю із чохла та розглядали її у центрі міста. Це помітили поліцейські з поліції охорони.

«Під час спілкування з чоловіками виявилось, що відповідного дозволу на користування зброєю у них немає, а в результаті проведення поверхневої перевірки було виявлено ще й набої для гладкоствольної зброї та мисливський ніж», – повідомила прес-служба.

Мисливський ніж та набої, які були знайдені поліцейськими під час поверхневого огляду (фото поліції охорони)

Поліцейські одразу затримали чоловіків. Ними виявилися мешканці Львівщини та Донецької області. Чоловіків передали слідчим у найближчий відділок поліції.