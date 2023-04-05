Інформації про постраждалих або руйнування поки немає

У центрі Москви сталася пожежа в одній із будівель міністерства оборони Росії. Про це у середу, 5 квітня, повідомили російські ЗМІ.

«По вулиці Знам'янка, 19 в одній із будівель на території міноборони почалася пожежа. Інтенсивне горіння спостерігається із вікна на третьому поверсі», – повідомляє державне агентство ТАСС з посиланням на екстрені служби.

Російські рятувальники присвоїли пожежі присвоїли другий номер складності із п'яти.

Як пише «РБК», за адресою, де сталася пожежа, розташований будинок Апраксіних (старий будинок генштабу РФ). Наприкінці 1980-х у будівлі розмістили адміністративні служби.

Інформації про постраждалих або руйнування поки немає.

Пізніше ТАСС із посиланням на ті самі екстрені служби повідомив, що причиною пожежі в будівлі Міноборони нібито став «аварійний режим електромережі», а саму пожежу вдалося загасити.