Колишній принц наразі перебуває під вартою

У Великій Британії заарештовували молодшого брата короля Чарльза III Ендрю Маунтбеттена-Віндзора за підозрою в зловживанні службовим становищем. 66-річний колишній принц міг надсилати конфіденційні урядові документи своєму другу, американському фінансисту і сексуальному злочинцю Джеффрі Епштейну, коли був на посаді спецпредставника Великої Британії з питань міжнародної торгівлі та інвестицій. Про це пишуть Reuters, BBC в четвер, 19 лютого.

З великого масиву документів у справі Епштейна, нещодавно оприлюднених Міністерством юстиції США, слідувало, що у 2010 році Маунтбеттен-Віндзор передавав американському фінансисту звіти про свої офіційні поїздки до Сінгапуру, Гонконгу та В’єтнаму та конфіденційні деталі про можливості для інвестицій.

Поліція заарештувала брата короля у маєтку Сандрінгем у Норфолку в його 66-й день народження.

Раніше колишній принц рішуче заперечував будь-які звинувачення в усіх питаннях, пов’язаних з Епштейном. Він також заявив, що шкодує про їхню дружбу.

Нагадаємо, Ендрю Маунтбеттен-Віндзор багато років спілкувався з Джеффрі Епштейном. Вони познайомилися в 1990-х і підтримували зв’язок навіть після того, як у 2008 році Епштейна засудили за сексуальні злочини щодо неповнолітніх дівчаток.

У січні 2022 року принц Ендрю склав з себе військові титули та королівські обов’язки з патронажу на тлі цивільного процесу у США. Тоді американка Вірджинія Джуффре звинувачувала британського принца в сексуальному насильстві. За словами Джуфрре, вона неповнолітньою мала інтимні відносини з принцом, з примусу американського бізнесмена Джеффрі Епштейна.

У жовтні 2025 року король Великої Британії Чарльз III позбавив Ендрю королівських титулів, включаючи принца та герцога Йоркського, та виселив його з маєтку на території Віндзорського замку після попередніх викриттів про зв’язки брата з Епштейном.

Хоча Ендрю Маунтбеттен-Віндзор більше не вважається королівською особою, він все ще залишається восьмим у черзі на престол. Скасування цього статусу вимагатиме згоди кожної країни Співдружності.