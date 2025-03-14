Рудик також просить повернути йому карту для голосувань

Народний депутат групи «За майбутнє», полковник ЗСУ Сергій Рудик виявив своє прізвище у списку голосувань за законопроєкти, коли він був відсутній у Верховній Раді. Про це він написав у Facebook в п’ятницю, 14 березня.

Рудик розповів, що дізнався про ситуацію після того, як одне з медіа написало, що народний депутат проголосував за законопроєкт №8222 про підвищення зарплат чиновників. Сергій Рудик розповів, що того дня був у військовій частині, адже на початку березня 2022 року мобілізувався до ЗСУ.

Список поіменних голосувань за законопроєкт №8222 депутатами групи «За майбутнє»

Після цього помічники народного депутата перевірили поіменні голосування в парламенті й виявили, що 11 березня Рудик 16 разів голосував «за» різні документи. Зауважимо, цю інформацію можна перевірити на сайті порталу Верховної Ради.

«12 березня, відповідно до офіційних даних на порталі ВР, я був “присутній” на ранковому засіданні. Очевидно, телепортувався прямо з військової частини», – додав Сергій Рудик.

Народний депутат звернувся до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з вимогою провести детальне службове розслідування, а його результати направити правоохоронцям.

Також Рудик вимагає, щоб працівники апарату Верховної Ради вилучили та передали йому іменну електронну карту для голосувань.

Заява Сергія Рудика до Руслана Стефанчука (Facebook-сторінка Рудика)

Народна депутатка від фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко заявила, що вимагає від керівництва парламенту провести розслідування можливої фальсифікації голосувань у Верховній Раді.

Раніше ZAXID.NET писав, що картка депутата Львівської облради від «Слуги народу» Павла Ткачука голосувала за його відсутності.