Наразі примірочні встановили у 50 відділеннях по всій Україні

Нова пошта успішно протестувала примірочні і планує почати встановлювати їх у своїх відділеннях. Їх облаштування розпочали восени. Перші півсотні примірочних встановили у відділеннях Києва, Львова, Одеси, Харкова та 15 обласних та районних центрів.

Для пілотного проекту компанія обрала відділення у різних регіонах України, які мали потрібну площу. Як повідомили у прес-службі компанії, таку опцію вирішили запровадити на прохання клієнтів. Адже часто люди купують одяг та взуття онлайн, а доставку замовляють у відділення «Нової пошти». Тож тепер клієнти зможуть зручно приміряти замовлені речі.

«Усі примірочні обладнані вішаками для одягу, стільцем та дзеркалом у повний зріст. Вони розташовуються у клієнтській зоні відділень», – повідомили у прес-службі «Нової пошти».

Фото «Нової пошти»

Попередньо оператори перевірятимуть вміст відправлення і кількість речей у ньому. На примірку можна буде взяти не більше однієї речі одночасно. Якщо усе підійшло, клієнт оплачує посилку, якщо ні – оформляє відмову.

У компанії зазначили, що після запуску пілотного проекту отримали схвальні відгуки клієнтів. Тому було вирішено масштабувати його на всю мережу компанії.

Наразі примірочні обладнали у київських відділеннях №205, 254, 260, 273, 274, 281, 299, 6, 10, 50, 53, 79, 85, 105, 154,184, 186, 304, 329, 134, у Львові це відділення №32, 68, в Одесі відділення №8, 34, 123 та Харкові відділення №138. Також примірочні з’явилися у таких відділеннях: м. Чернівці (№1, 6, 13, 14, 17), м. Ірпінь (№9), м. Маріуполь (№1, 25), м. Слов’янськ (№2), м. Вишневе (№1, 5, 17), м. Вінниця (№26), м. Ужгород (№6, 12), м. Тернопіль (№10), селище Кожанці (№1), м. Чернігів (№6), м. Біла Церква (№16, 19), м. Кам’янське (№7), м. Запоріжжя (№58), м. Миколаїв (№2), м. Рівне (№32). Наразі у компанії не повідомляють, у скількох відділеннях загалом облаштують примірочні.

Перелік відділень, де вже встановили примірочні, доступний за посиланням.