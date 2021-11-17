Трохи більше ніж за 5 годин літальний апарат подолав 500 км

У середу, 17 листопада, «Нова пошта» здійснила доставку вантажу з Києва до Львова безпілотником. Це вже друга тестова доставка. Перша була між міськими аеродромами Києва та Харкова. Цього разу вантаж доставили з власного терміналу у Києві, який розташований у межах міста, на львівський термінал, що розташований у селі Муроване біля Львова. Послугу доставки посилок безпілотними літальними апаратами (БПЛА) між містами-мільйонниками планують запустити у другій половині наступного року.

Шлях довжиною 500 км літальний апарат подолав за трохи більше ніж за 5 годин.

«О 9:00 безпілотник піднявся у повітря з майданчика Київського інноваційного терміналу, щоб доправити до Львова 10 посилок загальною вагою понад 2 кг. Для Нової пошти це перший досвід доставки вантажу безпілотником з власного терміналу на термінал – з київського (КІТ) на львівський (ЛЕО). Сьогодні для польоту використали БПЛА, який має вертикальний зліт та не потребує розгону, тому може доставляти безпосередньо до місця призначення», – розповіли у прес-службі поштового оператора.

Фото «Нової пошти»

Безпілотник має вантажопідйомність до 16 кг, може підніматися на висоту до 900 метрів та провести у повітрі до 12 годин без додаткової підзарядки. Дальність каналу зв’язку для дистанційного управління становить 200 км. На борту є резервні канали зв’язку, які дозволяють керувати апаратом з будь-якої точки України.

«Ми плануємо запропонувати нашим клієнтам послугу, щоби забезпечити швидку доставку між містами-мільйонниками. Якщо брати наземну доставку, то зараз ми пропонуємо, що, до прикладу, з Києва до Львова вантаж до отримувача прибуває наступного дня. Якщо це буде доставка безпілотником між містами-мільйонниками, то плануємо, що вантаж буде в адресата у день відправки», – повідомила у коментарі ZAXID.NET речниця «Нової Пошти» Оксана Тарасенко.

Посилку завантажують у відсік БПЛА прямо на сортувальному терміналі, після чого вона відправляється за визначеним маршрутом. У повітрі апарат поводиться, як справжній літак, і вміє розпізнавати будь-які перешкоди на своєму шляху. Тому такий політ є абсолютно безпечним для посилки. За безпілотником стежить оператор, який контролює апарат на випадок непередбачуваних моментів та може приймати керування.

Наразі тривають тестування, «Нова Пошта» випробовує різні моделі. Сьогодні доставку здійснював безпілотник українського виробництва. Наразі поштовий оператор не повідомляє, скільки безпілотників планують закупити, а також у скільки обійдеться їхнє придбання. Також наразі немає інформації про можливу вартість послуги.

Якщо послугу запустять, «Нова Пошта» стане першою компанією з безпілотної доставки в Україні.

Як раніше писав ZAXID.NET, перший тестовий політ безпілотником «Нова Пошта» здійснила між Києвом та Харковом у липні цього року. Тоді точками сполученнями були міські аеродроми.

Нагадаємо, у жовтні «Нова Пошта» оголосила про створення власної авіакомпанії, а також про будівництво терміналу біля аеропорту в Борисполі із посилковим та вантажним корпусами.