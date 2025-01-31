Посадовцю частини загрожує 8 років ув'язненя

Бухгалтер військової частини на Одещині привласнив 2,3 млн грн виплат зниклих безвісти бійців. За даними Державного бюро розслідувань, це сталось через службову недбалість посадовця частини. Про це у п’ятницю, 31 січня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Слідчі встановили, бухгалтер військової частини протягом року вказував банківський рахунок своєї знайомої у документації для виплат грошового забезпечення. А начальник фінансово-економічної служби не перевіряв дані та підписував документи для перерахування виплат. У такий спосіб бухгалтер частини привласнив 2,3 млн грн виплат зниклих безвісти військових.

«Стосовно бухгалтера Нацполіцією скеровано обвинувальний акт до суду. Наразі фігурант перебуває під вартою. Для відшкодування завданих збитків подано цивільний позов», – йдеться у повідомленні ДБР.

Начальнику фінансово-економічної служби військової частини оголосили підозру у службовій недбалості (ч. 4 ст. 425 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Нагадаємо, у серпні 2024 року ДБР викрило заступника командира військової частини на Одещині. Він оформлював на службу людей, які насправді перебували вдома, а їхні виплати привласнював. Таким чином він привласнив близько 20 млн грн.