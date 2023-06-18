Від недобудованого госпіталю йшов великий стовп диму

У російському Брянську загорівся військовий госпіталь, який зводять. На даху будівлі розпочалася пожежа із задимленням, повідомили російські пропагандистські канали у неділю, 18 червня.

Росіяни припускають, що на недобудований військовий госпіталь було скоєно диверсію. Пізніше з'ясувалося, що на території госпіталю для окупантів загорілося бітумне покриття на покрівлі.

Пожежу у військовому госпіталі ліквідували. Про масштаби пошкоджень будівлі російські канали не повідомили. Водночас в екстрених службах Росії уточнили, що сторонніх причин займання будівлі немає.

Нагадаємо, 31 травня на нафтопереробному заводі у Краснодарському краї Росії зайнялася друга за останні кілька тижнів пожежа. Росіяни повідомляють, що вона виникла внаслідок атаки невідомих дронів.