У 2023 році командування ВМС звернулося за підтримкою до львівської громади

У 2023 році Львівська міська рада виділила 20 млн грн для потреб Військово-морських Сил ЗСУ. У вівторок, 11 червня, львівський сайт Lviv.media опублікував інформацію про те, що ЛМР виділила 20 млн грн на вітрильний фрегат «Дружба», який роками перебуває у порту й непридатний для військових дій.

Після появи цієї публікації ZAXID.NET звернувся за коментарем до речника ВМС Дмитра Плетенчука, який спростував повідомлення про скерування грошей з бюджету Львова на ремонт навчального фрегату «Дружба».

«Стосовно появи в мережі інтернет публікацій щодо нецільового використання коштів у сумі 20 мільйонів гривень, виділених для ВМС ЗС України Львівською міською радою, повідомляємо, що командування ВМС ЗС України зверталося до львівської громади з проханням посприяти у покращенні матеріально-технічного забезпечення Інституту ВМС, адже основна частина фінансування в умовах війни спрямовується на забезпечення саме бойових частин та підрозділів. Гроші планували виділити на закупівлю морських засобів навігації, океанографії та зв'язку для вдосконалення навчально-матеріальної бази єдиного в Україні військового вишу, що готує профільних фахівців для національного флоту», – повідомив ZAXID.NET Дмитро Плетенчук.

Утім, враховуючи складну ситуацію на фронті, Військово-морські сили ухвалили витратити гроші Львівської міськради інакше – закупити обладнання для бойових частин.

«Проте, враховуючи поточну безпекову ситуації, після надходження кошти були перерозподілені на закупівлю FPV-дронів та приладів нічного бачення для бойових підрозділів ВМС ЗС України. Субвенція, яку виділила Львівська міська рада, не використовувалась на навчальний вітрильний фрегат “Дружба”», – додав речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Зазначимо, що наприкінці серпня 2023 року до Львівської міськради звернувся командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа й попросив допомогти із закупівлею двох комплектів вітрил та морських засобів навігації та зв'язку. У ВМС пояснювали, що судно потрібне для навчання курсантів Одеської морської академії.