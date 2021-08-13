Внаслідок вибуху постраждали 19 людей

У російському місті Воронеж на зупинці громадського транспорту ввечері 12 серпня вибухнув пасажирський автобус ПАЗ. Внаслідок вибуху постраждали 18 людей.

Як повідомляє РБК, з посиланням на місцевий департамент охорони здоров'я, згодом в реанімації померла жінка, якій відірвало ногу. Ще троє постраждалих перебувають у важкому стані.

За інформацією екстрених служб, імовірною причиною вибуху могла стати несправність газового обладнання. Нібито в автобусі виявився несправним один із газових балонів внаслідок чого стався витік і прогримів вибух. Наразі ця версія є основною, пише російське агентство «Интерфакс».

Водночас у міському управлінні транспорту стверджують, що на автобусі не було газового обладнання, а сам він працював на дизпаливі.

Влада регіону заявила, що версія про теракт не розглядається

Момент вибуху також потрапив на відеореєстратор іншого автобуса.

Наразі на місці події працюють медики та правоохоронці, остаточну причину вибуху встановлює слідство.

Після вибуху автобуса у місті перевірять увесь громадський транспорт, інформує місцевий сайт «Вести Воронеж». При цьому перевізника, який володіє автобусом, вже викрили в установці газового обладнання на належних йому транспортних засобах.

Оновлено 11:30. Як інформує російський сайт «Медуза» з посиланням на губернатора Воронезької області, загальна кількість постраждалих під час вибуху в автобусі зросла до 19. Двоє з постраждалих померли в реанімації, ще троє у важкому стані