Сарана багата безпечним білком, тож годиться у їжу, вирішили в EMA

Європейське агентство з безпеки харчових продуктів додало перелітну сарану до переліку продуктів, безпечних для споживання. Таке рішення EMA ухвалило 12 листопада.

Як пише Reuters, сарану, як кандидата на дозволений для споживання в Європі продукт, розглядали через нову стратегію сільськогосподарського виробництва, що спрямована на більшу екологічність їжі та альтернативні джерела білка.

Згідно з рішенням EMA, дорослі комахи перелітної сарани (locusta migratoria) мають високий вміст безпечного білка, утім можуть викликати алергію у людей, які мають алергічні реакції на ракоподібних і молюсків. Тепер у країнах ЄС сарану можна продавати як закуску, у висушеному чи замороженому вигляді з видаленими крилами та ніжками.

Заявку на схвалення сарани для споживання людьми в їжу надійшла від нідерландської компанії Fair Insects BV, що розводить борошнистого хробака, цвіркунів та сарану і належить фірмі Protix. Продукти на основі комах використовуються в основному як корм для домашніх тварин і курей.

Раніше EMA офіційно дозволила вживати в їжу висушені личинки жовтого борошнистого хробака, а на черзі – схвалення домашнього цвіркуна як безпечного для їжі продукту. Також подані заявки на визнання безпечними для споживання ще 9-х комах. Додамо, що із 1997 року, відколи діє новий регламент ЄС про харчові продукти, EMA схвалила також низку водоростей, нові рослинні білки та різні харчові продукти з інших країн світу.

Перелітна сарана – шкідник для сільського господарства, адже збирається у величезні зграї і знищує насадження полів, садів і навіть атакує ліси. У їжу сарану вживають у країнах Африки та Азії. Зазвичай, комах подають у смаженому вигляді.