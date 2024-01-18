Документів на вантаж і на проведення робіт водій не мав

На Закарпатті затримали чоловіків, які вивозили дерево та гравій з прикордоння. Два КамАЗи, завантажені деревиною та піском з гравієм, помітили пілоти Мукачівського прикордонного загону.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 18 січня, вантажівки помітили на березі Тиси за 600 метрів від кордону. Перший КамАЗ був завантажений деревиною, а поруч рубали ліс.

«До вказаного місця висунулась група реагування, силами якої було виявлено транспортний засіб «КамАЗ», завантажений деревиною, та сімох чоловіків, які здійснювали вирубку дерев, не проінформувавши прикордонний підрозділ про здійснення своєї діяльності. Один із правопорушників виявився неповнолітнім. Стосовно усіх затриманих було складено протоколи про вчинене ними адмінправопорушення, передбачене ч.1 ст.202 КУпАП», – інформують в ДПСУ.

Вже за 20 хвилин пілоти повідомили, що виявили ще один КамАЗ, завантажений піщано-гравійною сумішшю. Документів на вантаж і на проведення робіт водій не мав.

На місце події прикордонники викликали працівників поліції, направивши їм повідомлення про виявлення ознак злочину передбаченого ст. 240 ККУ «Порушення правил охорони або використання надр». Санкція статті передбачає штраф від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 2 років, або позбавленням волі на той самий строк.