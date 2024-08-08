За послугу благодійник вимагав від 10 до 15 тис. доларів

У Запоріжжі правоохоронці затримали голову благодійного фонду та його спільника. За даними слідчих, чоловіки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон. Про це у четвер, 8 серпня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Запорізької області.

Слідчі встановили, двоє чоловіків, 28 та 57 років організували схему безперешкодного виїзду за кордон для громадян призовного віку. Вони оформляли ухилянтам фіктивне опікунство над людьми з інвалідністю для їх супроводження начебто на лікування за кордон. Ціна послуги складала від 10 тис. до 15 тис. доларів. Частину суми клієнти мали сплатити одразу, решту – після проходження митного контролю.

Правоохоронці затримали обох підозрюваних під час отримання першої частини обумовленої суми – 5 тис. доларів.

Голові благодійного фонду та його пособникові інкримінують правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання обом затриманим запобіжних заходів.