На місці події працюють правоохоронці

У вівторок, 27 січня, на подвірʼї багатоквартирного будинку у Запоріжжі підліток з вогнепальної зброї здійснив декілька пострілів у повітря, а потім через необережність вистрілив в у себе. Про це повідомила Нацполіція області.

У Запоріжжі поліцейські з’ясовують обставини інциденту з вогнепальною зброєю, внаслідок якого постраждав неповнолітній. За попередньою інформацією, хлопець 2010 року народження на подвір’ї багатоквартирного будинку здійснив кілька пострілів у повітря.

Після цього підліток із власної необережності впав і вистрілив ще раз, поранивши себе. Потерпілого госпіталізували, йому надають необхідну медичну допомогу.

На місці працюють правоохоронці. Вони встановлюють усі обставини події, а також з’ясовують походження зброї.

