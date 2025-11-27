Шахраї отримали 17 млн грн від міжнародної благодійної організації

У Запоріжжі поліцейські викрили громадську організацію, яка привласнила 17 млн грн допомоги від благодійників. Про це у четвер, 27 листопада, повідомили в Офісі генерального прокурора та пресслужбі Нацполіції Запорізької області.

Як встановили правоохоронці, схему організував 28-річний чоловік, який заснував псевдогромадську організацію. Крім того, він знайшов людей, які погодилися зареєструватися як фізичні особи-підприємці, але насправді не вели підприємницьку діяльність. Їхні рахунки ФОП використовувалися для проведення фіктивних фінансових операцій.



Згодом ГО звернулася до відомої міжнародної організації та отримала понад 17 млн грн нібито для закупівлі техніки, канцелярського приладдя та організації заходів для дітей.

«Зловмисники використали кошти не за призначенням. Гроші перераховувалися на рахунки новостворених ФОПів сумами по 200 тис. грн. Жодних товарів чи послуг фактично не надавали. Отримані кошти знімали готівкою та розподіляли між учасниками», – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Встановлено, що шахраї встигли витратити 1 млн грн благодійної допомоги. Ще на 10 млн грн за клопотанням правоохоронців суд наклав арешт. Під час обшуків у злочинців виявили та вилучили 465 тис. грн, понад 15 тис. доларів та 900 євро.

Зловмисникам оголосили підозри у використанні благодійної допомоги з метою отримання прибутку (за ч. 3 ст. 201-2 КК України), ще деякі учасники схеми отримали підозри у легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).

