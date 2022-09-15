У Львові під час затримання 36-річного злочинця, поліцейські знайшли у нього десятки набоїв. Львів'янин перебував у розшуку поліції за вчинене шахрайство. Але тепер чоловікові загрожує тюремне ув'язнення ще й за незаконне поводження зі зброєю, повідомила прес-служба поліції у четвер, 15 вересня.

Напередодні, 14 вересня, близько 13:30, на вул. Антонича поліцейські виявили 36-річного львів'янина, який перебував у розшуку. Чоловіка розшукували за шахрайство. Під час затримання зловмисника, поліцейські знайшли у нього ще й 76 набоїв калібру 5.45. Набої у чоловіка вилучили, а його забрали до СІЗО.

Тепер окрім ув'язнення за шахрайство, чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

До слова, зараз на Львівщині триває поліцейська операція «Розшук», під час якої правоохоронці перевіряють інформацію про осіб, які перебувають у розшуку за вчинення кримінальних та адміністративних порушень.