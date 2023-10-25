Тренування бійців батальйону «Сибір»

У Збройних силах України сформували батальйон «Сибір», до складу якого увійшли росіяни та представники етнічних меншин РФ. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що батальйон об'єднав десятки росіян та представників етнічних меншин у Росії, які подорожували третіми країнами, бо хотіли приєднатися до української армії.

До нього входять люди з таких груп, як якути та буряти з російського регіону Східного Сибіру, які заявили, що хочуть незалежності від Росії та розглядають перемогу України у війні як крок до досягнення цієї мети.

«Якщо люди хочуть боротися за Україну, за наші кордони, за крах цього російського радянського режиму чому б і ні? Це їхній вибір, і це показує, що не всі росіяни підтримують Путіна», – зазначив їхній український інструктор та командир із позивним «Батя».

Видання пише, що бійці батальйону «Сибір» пройшли ретельну перевірку безпеки, щоби переконатися, що вони є прихильниками України, потім підписали військовий контракт. Усі члени батальйону чисельністю 60 осіб є добровольцями, і жоден з них не набраний з-поміж російських військовополонених. Українські військові планують прискорити перевірку біографічних даних, яка може зайняти до року, щоб спонукати більше росіян вступити до їхніх лав.

До слова, у квітні повідомлялось, що колишній офіцер головного розвідувального управління Росії [ГРУ] Владіслав Аммосов вирішив воювати на боці України проти росіян. За словами Аммосова, саме розпочався процес створення «сибірського батальйону», метою якого буде відвоювання права народів Росії на свободу.