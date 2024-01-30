На розгляд питання про зміну запобіжного заходу учасникам бійки прийшли потерпілі

Двом учасникам масової бійки у ромському таборі Підвиноградова, змінили запобіжний захід. Місцевого жителя, який під час виборів ромського барона вбив лопатою 40-річного мешканця табору, та його спільника, який провокував конфлікт, побивши двох чоловіків битою, взяли під варту.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 30 січня, запобіжний захід учасникам масової бійки змінили в апеляційному суді.

«За апеляційною скаргою Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури Закарпатський апеляційний суд прийняв рішення щодо необхідності утримання під вартою двох учасників масової бійки в с. Підвиноградів. Їх буде затримано та доправлено в ДУ «Закарпатська УВП (№ 9)», – інформують у прокуратурі.

Нагадаємо, 25 січня Виноградівський районний суд відпустив учасників смертельної бійки у під домашній арешт. Одразу після рішення суду у ромському таборі Підвиноградова сталися заворушення. Мешканці вийшли на вулицю, розпалили багаття, вимагаючи повернути підозрюваних під варту. У справі вбивства 40-річного мешканця ромського табору триває досудове розслідування, яке здійснюють слідчі поліції Берегівщини.