Уряд Угорщини доручив відповідним органам провести внутрішнє розслідування у справі про викрадення інкасаторів та коштів українського «Ощадбанку». Про це повідомив прем’єр-міністр країни Петер Мадяр в іксі 17 червня.

«Ми доручили провести негайне внутрішнє розслідування в Національній податковій та митній адміністраціях, Центрі боротьби з тероризмом та інших відповідних органах у зв’язку зі справою про український “золотий конвой”. Генеральний прокурор повинен негайно зайнятися цим питанням», – написав Мадяр.

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Нагадаємо, ідеться про інцидент, який стався у Будапешті 5 березня. Тоді спецслужби Угорщини затримали сімох інкасаторів та два службові автомобілі «Ощадбанку», які перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота в межах міжнародної угоди з «Райффайзен Банк Австрія». Тодішній уряд Угорщини заявив, що українців затримали в межах операції «Український золотий конвой», а вилучення цінного вантажу пояснили підозрами у відмиванні грошей.

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6 березня Угорщина передала Україні сімох затриманих інкасаторів «Ощадбанку», а 12 березня повернула банку автомобілі.

6 травня президент Володимир Зеленський повідомив про повернення Україні грошей та цінного металу.

18 травня Угорщина скасувала депортацію та заборону на в’їзд до Шенгенської зони сімом інкасаторам «Ощадбанку», яких раніше незаконно затримали.

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що Київ має намір домагатися компенсацій в Угорщини через інцидент з інкасаторами «Ощадбанку».

Угорське видання Telex повідомляло, що затримання інкасаторів «Ощадбанку» в Будапешті було особистим рішенням тодішнього прем’єр-міністра Віктора Орбана. Водночас Генпрокуратура Угорщини відкинула цю заяву та повідомила, що розслідування всіх обставин справи триває й досі.